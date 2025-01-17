В Татарстане за самовольные купели для крещенских купаний будут штрафовать

За самовольное оборудование купелей на Крещение в Татарстане будут штрафовать. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной теме обеспечения безопасности в местах массового купания в праздник Крещения Господня, рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.