В Татарстане за самовольные купели для крещенских купаний будут штрафовать

За самовольное оборудование купелей на Крещение в Татарстане будут штрафовать. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной теме обеспечения безопасности в местах массового купания в праздник Крещения Господня, рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.
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