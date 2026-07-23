Заместитель командира 4-й отдельной мотострелковой бригады сообщил, что военнослужащие ВСУ препятствуют эвакуации граждан из освобожденного российскими войсками города Константиновка в ДНР, создавая угрозу мирному населению.
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