"Пульс Планеты"

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Запрограммированная неудача Трампа – послание остальному человечеству, включая Россию

Запрограммированная неудача Трампа – послание остальному человечеству, включая Россию

Год отчаянной борьбы Дональда Трампа за право выражать свое мнение в соцсетях не оставляет сомнений: в цифровую эпоху вычеркнуть из социальной жизни можно любого Блокировка экс-президента США на популярных интернет-платформах это доказывает.

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