Запрограммированная неудача Трампа – послание остальному человечеству, включая Россию

Год отчаянной борьбы Дональда Трампа за право выражать свое мнение в соцсетях не оставляет сомнений: в цифровую эпоху вычеркнуть из социальной жизни можно любого Блокировка экс-президента США на популярных интернет-платформах это доказывает.