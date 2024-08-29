Театр абсурда
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Театр абсурда

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Юрий Евич: «Перенимайте, обобщайте, анализируйте и внедряйте свежий боевой опыт»

Юрий Евич: «Перенимайте, обобщайте, анализируйте и внедряйте свежий боевой опыт»

Знакомый читателям «Аргументов недели» российский военный врач родом из Горловки Юрий Евич за время своей службы на фронтах Донбасса, а теперь и СВО делом доказывает практическую пользу тактической медицины, хорошей подготовки ко всем вызовам войны.

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