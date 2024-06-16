Наша гибридная война. Уязвимая пята есть не только у Ахиллеса

Итак, то, о чем мы говорили сразу же после появления в США дискуссии по вопросу разрешения для ВСУ стрелять американскими и вообще западными дальнобойными ракетами по территории России, произошло точно по предсказанному нами сценарию.
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