Конгрессмен Грин пообещал начать процесс импичмента Трампу в течение 30 дней

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку тот не заслуживает занимать эту должность.
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