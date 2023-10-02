Якутия оснастит кинопроектами 18 кинозалов Донбасса

Якутия оснастит 18 кинозалов Донбасса кинопроекторами якутской компании «Экстра синема». По словам постоянного представителя Якутии при президенте России Андрея Федотова, власти приступают к реализации в ДНР проекта по развитию сети кинопроката «Экстра синема».
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