Новый препарат точно воздействует на место хронической боли

Новое обезболивающее представляет собой пролекарство, которое превращается в активное соединение только в конкретном месте внутри организма благодаря взаимодействию с молекулами, присутствующими в больших количествах в месте хронической боли, https://newatlas.
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