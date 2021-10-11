Лиза Лазерсон в эфире "Эхо Москвы" заявила, что в советское время в Москве было гетто для евреев

Театр абсурдаПолитикаЛиза Лазерсон в эфире "Эхо Москвы" заявила, что в советское время в Москве было гетто для евреев автор - Умный татарин Операция по очернению нашей истории идет на полных парах.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр НедайводинХотелось напомнить этой дуре о том что евреи в России 0.3% от населения страны, а героев ВОВ больше всех,даже русских .Она по видимому не читала книгу Генри Форда, американского могната, "Еврейский вопрос глозами американца". Зато кричит о гетто да ещё в центре Москвы. Я думаю все граждане России хотели бы жить в этом геттоКомментировать
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