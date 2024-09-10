Политика как он...
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Политика как она есть

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ВВС Израиля атаковали группу командиров ХАМАС в штабе в Хан-Юнисе

ВВС Израиля атаковали группу командиров ХАМАС в штабе в Хан-Юнисе

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по высокопрофильной группе активистов радикального палестинского движения ХАМАС, которые находились в штабе, расположенном в гуманитарной зоне города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

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