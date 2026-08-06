Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

Число жертв бандитов, убивших россиян в Таиланде, может вырасти — полиция ищет тела еще троих человек

Число жертв бандитов, убивших россиян в Таиланде, может вырасти — полиция ищет тела еще троих человек

Следователи сканируют грунт, а показания подозреваемых противоречат друг другуПолиция Таиланда проверяет информацию о возможном наличии еще трех жертв преступников, которых могли скрыть в том же районе, где в конце июля расправились с братом и сестрой из России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии