Число жертв бандитов, убивших россиян в Таиланде, может вырасти — полиция ищет тела еще троих человек

Следователи сканируют грунт, а показания подозреваемых противоречат друг другуПолиция Таиланда проверяет информацию о возможном наличии еще трех жертв преступников, которых могли скрыть в том же районе, где в конце июля расправились с братом и сестрой из России.
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