Посмотрим на их поведение

Рябков: МИД рассматривает вопрос о понижении дипотношений с США, но вопрос только изучается. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность понижения уровня дипломатических отношений с США.
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