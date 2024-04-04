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Военный эксперт назвал взятие Часова Яра переломным ходом в битве за Донбасс

Взятие российскими войсками города Часов Яр станет переломным моментом в битве за Донбасс. Об этом заявил военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

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