Военный эксперт назвал взятие Часова Яра переломным ходом в битве за Донбасс

Взятие российскими войсками города Часов Яр станет переломным моментом в битве за Донбасс. Об этом заявил военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии