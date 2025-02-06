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Германия без США: Бундесвер в затруднительном положении

Германия без США: Бундесвер в затруднительном положении

Как сообщает FAZ, Германия не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США. Немецкая армия испытывает серьёзный недостаток в боеспособных силах, несмотря на то, что на территории страны находятся почти 40 тысяч американских военнослужащих и тяжёлая военная техника.

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