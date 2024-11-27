Власти Южной Кореи выделят ещё $10 млрд помощи национальной полупроводниково...

Власти Южной Кореи выделят ещё $10 млрд помощи национальной полупроводниковой отрасли в следующем годуСпецифика поддержки национальной полупроводниковой промышленности со стороны властей Южной Кореи до сих пор преимущественно сводилась к агитации представителей бизнеса больше денег вкладывать в данное направление.