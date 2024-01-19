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В России завершили испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 для ВКС

Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-комических сил России Як-152 закончил госиспытания, сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу разработчика – компании "Яковлев" (входит в ОАК).

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