Месси ни разу не бил в створ в матче с «Реалом». У него 2 неточных удара и 1 заблокированный

Лионель Месси блекло провел игру с «Реалом». Нападающий «ПСЖ» ни разу не пробил в створ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

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