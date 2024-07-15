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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коммодор о Марнере: «Пора уехать из Торонто. Мне не нравится Леброн, но «я перевезу свои таланты в другое место» здесь уместно»

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард может покинуть команду в это межсезонье. Следующий год станет последним по действующему контракту Марнера.

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