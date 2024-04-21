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На Украине спрогнозировали отключения света на несколько часов в сутки

На Украине спрогнозировали отключения света на несколько часов в сутки

Ситуация в сфере украинской энергетики сейчас непростая — страна потеряла до 7 ГВт генерации, есть поврежденные подстанции и сети, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в ходе Business Breakfast журнала Forbes.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Сейчас на Украине будет в дефиците парафиновые свечки и спички. Благодарить за это надо Порошенко и Зеленского за путь в Европу через могилизацию всей Украины. РВСН.
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11 час.

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