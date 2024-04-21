На Украине спрогнозировали отключения света на несколько часов в сутки

Ситуация в сфере украинской энергетики сейчас непростая — страна потеряла до 7 ГВт генерации, есть поврежденные подстанции и сети, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в ходе Business Breakfast журнала Forbes.
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