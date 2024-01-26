Тесть с тещей – домоседы, но зять хочет отправить их в путешествие: «Пусть попробуют, им понравится!»— Свекровь у нас, как лягушка-путешественница, просто обожает поездки, – рассказывает тридцатитрехлетняя Юлиана.
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