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Гражданочка

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Тесть с тещей – домоседы, но зять хочет отправить их в путешествие: «Пусть попробуют, им понравится!»

Тесть с тещей – домоседы, но зять хочет отправить их в путешествие: «Пусть попробуют, им понравится!»

Тесть с тещей – домоседы, но зять хочет отправить их в путешествие: «Пусть попробуют, им понравится!»— Свекровь у нас, как лягушка-путешественница, просто обожает поездки, – рассказывает тридцатитрехлетняя Юлиана.

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