«Купи себе немножко Грузии!»: Откуда пробки на погранпереходе Верхний Ларс

Местные радикалы бьют тревогу: россияне не только скупают недвижимость, но готовы перекроить весь предвыборный расклад сил Дмитрий Родионов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Грузинские радикалы из партии «Единое национальное движение» устроили протесты из-за туристов из России на границе двух стран.