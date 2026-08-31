БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Купи себе немножко Грузии!»: Откуда пробки на погранпереходе Верхний Ларс

«Купи себе немножко Грузии!»: Откуда пробки на погранпереходе Верхний Ларс

Местные радикалы бьют тревогу: россияне не только скупают недвижимость, но готовы перекроить весь предвыборный расклад сил Дмитрий Родионов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Грузинские радикалы из партии «Единое национальное движение» устроили протесты из-за туристов из России на границе двух стран.

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