В Приморском крае полицейские проводят акцию «Забота» по профилактике мошенничества в отношении пожилых граждан

В рамках социального проекта МВД России «Предупрежден – значит, вооружен» в Приморском крае сотрудники территориальных органов внутренних дел проводят акцию «Забота», направленную на профилактику мошенничества среди пенсионеров.
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