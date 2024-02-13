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Хабаровск попал в первую пятерку лучших городов для свиданий

Хабаровск попал в первую пятерку лучших городов для свиданий

Геосервис 2ГИС определил, сколько нужно денег на романтический вечер в 26 крупнейших городах России. И выяснил, что больше всего свиданий в месяц могут позволить себе жители Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга.

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