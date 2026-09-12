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Тульские новости

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Дубровский поздравил туляков с 880-летием города и Днём области

Дубровский поздравил туляков с 880-летием города и Днём области

Праздник отмечает 880-летие города-героя Тулы и День Тульской области, став особенным для каждого жителя региона, наполненным гордостью за его героическую историю и великих уроженцев.

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