Геополитический абсурд: неужели Ереван решил превратить 102-ю российскую базу в источник дохода?

В Ереване, похоже, окончательно потеряли чувство геополитической реальности. Очередной ультиматум, озвученный главой парламентской комиссии по обороне Виленом Габриеляном, звучит как плохая шутка: Армения готова ввести плату за пребывание 102-й российской военной базы в Гюмри, если Москва решит повысить цены на газ.