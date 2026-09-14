Геополитический абсурд: неужели Ереван решил превратить 102-ю российскую базу в источник дохода?

В Ереване, похоже, окончательно потеряли чувство геополитической реальности. Очередной ультиматум, озвученный главой парламентской комиссии по обороне Виленом Габриеляном, звучит как плохая шутка: Армения готова ввести плату за пребывание 102-й российской военной базы в Гюмри, если Москва решит повысить цены на газ.
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Свежие комментарии
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То, что дотируются страны я в курсе... Я о том, что когда страна фактически находится в состоянии войны, эти дотации можно и нужно отложить хотя-бы до окончания войны! Нет?
Вопрос! А вообще что выигрывает Россия от базы на территории Армении? По моему это только дополнительные расходы на бюджет РФ! Теперь по цене газа... Мне вообще не понятно отчего РФ дотирует экономики некоторых стран? И это не только относится к Армении! Да, я понимаю что можно продавать газ со скидкой ДРУЖЕСТВЕННЫМ странам, но не в 5-6 раз дешевле рыночной цены! Получается, что когда Россия ведёт войну с коллективным западом, свой бюджет орентируя на войну, Россия еще и граждан других стран дотирует? В нашей школе, с этого учебного года, сокращены некоторые ставки по дополнительному образованию детей из-за нехватки денег в бюджете! А это не только спортивные секции... Получается, что РФ содержит Армению, Абхазию, Беларусь..... За счет благосостояния собственных граждан?