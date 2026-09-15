18-я весна -9

Продолжение! Друзья мои, здравствуйте! Это была сложная неделя, я боролся за здоровье зубов. А с больными зубами писать не получается, зубы, они все мысли и помыслы на себя забирают.
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