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Писатель Владимир Виноградов

6 подписчиков

18-я весна -9

18-я весна -9

Продолжение! Друзья мои, здравствуйте! Это была сложная неделя, я боролся за здоровье зубов. А с больными зубами писать не получается, зубы, они все мысли и помыслы на себя забирают.

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