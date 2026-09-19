Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, но он не работает

Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Ранее документ, который в прессе называли "адскими санкциями", принял американский Конгресс.
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