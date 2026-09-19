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Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, но он не работает

Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, но он не работает

Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Ранее документ, который в прессе называли "адскими санкциями", принял американский Конгресс.

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