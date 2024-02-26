ГК КСК ввела производство межвагонных высоковольтных соединений в Твери.

Группа компаний "Ключевые системы и компоненты" (ГК КСК) ввела производство межвагонных высоковольтных соединений на площадке своего промышленного технопарка в Твери, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии