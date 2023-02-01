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Леброн Джеймс оформил 106-й трипл-дабл в карьере

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче против «Нью-Йорка» (129:123 ОТ) оформил первый трипл-дабл в нынешнем сезоне и 106-й в карьере.

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