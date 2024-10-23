Народный календарь настаивает, что Евлампиев день (это как раз сегодня) показывает, когда начнется зима.
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Народный календарь настаивает, что Евлампиев день (это как раз сегодня) показывает, когда начнется зима.