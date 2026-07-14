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Парламентская газета

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МИД Молдавии выразил протест послу РФ в связи с БПЛА

МИД Молдавии выразил протест послу РФ в связи с БПЛА

Министерство иностранных дел Молдавии 14 июля выразило протест послу Российской Федерации Олегу Озерову после обнаружения 13 июля на юге республики упавшего беспилотника, который, по мнению властей, мог быть российским.

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