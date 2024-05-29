Психолог Степанова заявила о наличии у Кологривого СДВГ

Именно поэтому знаменитость не может контролировать свои высказывания Психолог Вероника Степанова составила психологический портрет актера Никиты Кологривого, который в последнее время попадает в скандалы.
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