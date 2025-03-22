СКР: теракт в «Крокусе» спланировали «спецслужбы недружественного государства»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, который произошел ровно год назад, спланировали и организовали «спецслужбы недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России» – для этого они привлекли участников международной террористической организации.