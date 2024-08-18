Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Опять вытеснить... Врага уничтожают, а не "вытесняют"!В России ответили...
  • Александр Ширай
    Ещё бы детскую фотку на горшке разместили.Кандидата Трампа ...
  • Eduard
    Макрон только одно условие поставил,это:"Только не ногами и не по лицу!"Во Франции выдвин...

Подсчитано число переименованных улиц с «русскими названиями» в Киеве

В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх