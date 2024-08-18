Подсчитано число переименованных улиц с «русскими названиями» в Киеве

В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС.