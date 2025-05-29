Сын Ирины Дубцовой после расставания с Худяковой заявил, что ищет новую девушку

Похоже, в личной жизни сына Ирины Дубцовой, Артема Черницына, наметились перемены. После расставания с Тоней Худяковой молодой человек, кажется, готов к новым отношениям и активно занялся поисками девушки.
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