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Сын Ирины Дубцовой после расставания с Худяковой заявил, что ищет новую девушку

Сын Ирины Дубцовой после расставания с Худяковой заявил, что ищет новую девушку

Похоже, в личной жизни сына Ирины Дубцовой, Артема Черницына, наметились перемены. После расставания с Тоней Худяковой молодой человек, кажется, готов к новым отношениям и активно занялся поисками девушки.

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