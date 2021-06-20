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В дверь звонит полицейский: нужно ли его пускать, и как узнать, что он настоящий

В дверь звонит полицейский: нужно ли его пускать, и как узнать, что он настоящий

В дверь звонит полицейский: нужно ли его пускать, и как узнать, что он настоящий Виктория РегуноваИстории о том, как преступники проникают в квартиры под видом газовщиков, полицейских и представителей других организаций, регулярно публикуют в СМИ.

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