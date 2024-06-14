БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 278 подписчиков

Господа, ваш бардак нам очень на руку!

Господа, ваш бардак нам очень на руку!

Не то чтобы «у соседа дача сгорела – мелочь, а приятно», но очень похоже. У наших любимых «партнеров» начинается очередной военно-морской скандалешник с разборками и спецэффектами, который нам несет только пользу.

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