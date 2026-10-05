⚡️ За неделю над Севастополем и прилегающей акваторией Черного моря сбили шесть беспилотников ВСУ Люди в результате атак не пострадали, городская инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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