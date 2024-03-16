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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» проиграл 8 из 10 последних матчей. Малкин не набрал очков против «Рейнджерс»

Команда Майка Салливана сегодня уступила «Рейнджерс» (4:7) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Форвард Евгений Малкин очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности «-1».

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