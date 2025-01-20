В Калужской области уничтожили 6 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Поздно вечером 19 января силами ПВО были сбиты 2 дрона: один на окраине Калуги, а второй - в Перемышльском районе.
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