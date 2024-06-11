Вписавшись в доктрину «стратегического поражения» России, Япония намерена использовать украинский кризис «вдолгую»

Отвечая на вопрос японского информационного агентства «Киодо цусин» по поводу возвращения к переговорам о включающем территориальные уступки России «мирном договоре», Президент РФ Владимир Путин назвал Японию участником заговора коллективного Запада с целью привести нашу страну к «стратегическому поражению».