Собянин заявил об открытии церкви Вознесения Господня в Коломенском

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин В Москве после реставрации открылась церковь Вознесения Господня в Коломенском – один из первых каменных шатровых храмов на Руси, рассказал мэр Сергей Собянин в мессенджере "Макс".
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