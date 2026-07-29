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Авторадио

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Россияне не готовы доверить искусственному интеллекту моральные решения

Большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, две трети опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни.

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