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Сложные схемы Евгения Пригожина

▪Пригожин был дважды судим – это известный факт. Свой первый срок (2,5 года за кражу) он получил, когда ему было 18 лет.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Вы просто посмотрите, на какой комментарий отвечала я, а потом, на какой мой комментарий отвечал этот Саша Дмитриенко. Не поленитесь, поднимитесь наверх по комментариям.
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50 мин.
лл
лина любимцева
Я думала, что все уже подмылись, так нет... ВСЕ ЕЩЕ ГАЛДЯТ!!... Хватит уже полоскать Пригожина и выставлять собственную дурь - прекратите галдеж!! Устыдились бы оговаривать человека... Языки поганые...
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29 мин.
Иван Непомнящий
проснулись кремлеботы !?)) а нде вы были,когда Пригожин и его брйцы брали Бахмут и умирали там...??? засуньте свои грязные языки себе в анус и молчите, херои....! докажите свой патриотизм под Оолидаром и Пвпасной, в окопах и не здесь, обливая грязью людей, рисковавших своей жизнью каждый день на передке...
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11 мин.

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