Сложные схемы Евгения Пригожина

НП Наталья Павлова Вы просто посмотрите, на какой комментарий отвечала я, а потом, на какой мой комментарий отвечал этот Саша Дмитриенко. Не поленитесь, поднимитесь наверх по комментариям.

лл лина любимцева Я думала, что все уже подмылись, так нет... ВСЕ ЕЩЕ ГАЛДЯТ!!... Хватит уже полоскать Пригожина и выставлять собственную дурь - прекратите галдеж!! Устыдились бы оговаривать человека... Языки поганые...