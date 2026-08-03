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FiNE NEWS

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С 4 августа ужесточены правила перевозки топлива в канистрах через Крымский мост

С 4 августа вступают в силу новые правила перевозки топлива в канистрах через Крымский мост. Теперь топливо можно перевозить только в сертифицированных канистрах из стали, алюминия или специального пластика, которые должны иметь специальную маркировку.

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