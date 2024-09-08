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Царьград

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Взрыв в Киеве: что известно на данный момент об инциденте на автотранспортном предприятии

Взрыв в Киеве: что известно на данный момент об инциденте на автотранспортном предприятии

Несмотря на произошедший взрыв, воздушная тревога в Киеве и области не объявлялась - инцидент, скорее всего, не связан с воздушными атаками.

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