Ефимов: строительство двух школ на востоке Москвы выполнили более чем на 80%

Строительство двух учебных заведений в Восточном административном округе Москвы продолжается. Объекты, расположенные по адресам: улица Тюменская, дом 5, и улица Салтыковская, земельный участок 6б, смогут вместить 1 375 учащихся, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.