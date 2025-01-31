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Ефимов: строительство двух школ на востоке Москвы выполнили более чем на 80%

Ефимов: строительство двух школ на востоке Москвы выполнили более чем на 80%

Строительство двух учебных заведений в Восточном административном округе Москвы продолжается. Объекты, расположенные по адресам: улица Тюменская, дом 5, и улица Салтыковская, земельный участок 6б, смогут вместить 1 375 учащихся, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

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