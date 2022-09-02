Welt: Канцлер ФРГ Шольц заявил, что находится в тесном контакте с Путиным и намерен продолжать с переговоры с президентом РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с жителями Эссена заявил, что он находится в тесном контакте с Владимиром Путиным и намерен продолжить переговоры с президентом России.
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