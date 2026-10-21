«Водоканал» в Новороссийске официально признал, что не имеет технических возможностей снабжать горожан водой круглосуточно«Водоканал» Новороссийска официально подтвердил, что у него нет технических возможностей для бесперебойной круглосуточной подачи воды жителям.
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