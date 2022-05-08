Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД

Пресс-служба Организации Объединенных Наций сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее положительное завершение переговоров по СВПД, передает РИА Новости.